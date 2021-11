Kryzys w relacjach pomiędzy Francją a Wielką Brytanią może pozostać trudny do rozwiązania tak długo, jak długo sprzeczne będą polityczne cele Macrona i Johnsona. Tlący się spór na kanale La Manche to także kolejne wyzwanie dla spójności Zachodu, która została mocno przetestowana w czasach prezydentury Donalda Trumpa, a o której odbudowę zabiega jego następca Joe Biden. Nieufność pomiędzy Macronem a Johnsonem jeszcze wzrosła, kiedy Wielka Brytania zawarła we wrześniu wraz z Australią i Stanami Zjednoczonymi pakt obronny AUKUS. Negocjowane w sekrecie porozumienie obejmuje także utworzenie australijskiej floty podwodnych okrętów o napędzie jądrowym. By je zawrzeć, Canberra zrezygnowała z kontraktu z Francją. Porozumienie także podważyło zaufanie pomiędzy Paryżem a Waszyngtonem. Biden przyznał w piątek podczas pierwszej od czasu zawiązania AUKUS rozmowy z Macronem, że porozumienie załatwiono „niezgrabnie”. - Miałem wrażenie, że Francja była informowana (o porozumieniu - red.) od dawna - powiedział amerykański prezydent . Biden jest wskazywany przez obserwatorów jako potencjalny mediator w sporze francusko-brytyjskim (pisał o tym „Financial Times”). Bez zażegnania sporów pomiędzy Londynem a Paryżem trudno będzie amerykańskiemu przywódcy odbudowywać jedność Zachodu. Wiele będzie też jednak zależało od Niemiec i następcy Angeli Merkel Olafa Scholza. Odchodząca niemiecka przywódczyni nie była zwolenniczką radykalnych rozwiązań, które byłyby postrzegane jako „karanie” Londynu za brexit. Ale też nie angażowała się do tej pory w spór Macrona z Johnsonem.