W piątek wieczorem Pałac Buckingham poinformował, że lekarze zalecili 95-letniej monarchini, aby kontynuowała odpoczynek jeszcze przez najbliższe dwa tygodnie, podejmując w tym czasie jedynie "lekkie obowiązki związane z pracą za biurkiem".

"Rozmawiałem z Jej Wysokością w tym tygodniu, jak co tydzień i ona jest w bardzo dobrej formie. Musi tylko zastosować się do zaleceń lekarzy i trochę odpocząć i myślę, że to jest najważniejsze. Jestem pewien, że cały kraj dobrze jej życzy" - powiedział Boris Johnson.

Zalecenie lekarzy oznacza, że Elżbieta II nie będzie mogła wziąć udziału w Festiwalu Pamięci, który odbędzie się w sobotę 13 listopada, ale jak przekazał Pałac Buckingham, ma ona "stanowczy zamiar" uczestniczyć w uroczystościach Niedzieli Pamięci następnego dnia, gdy oddawany jest hołd poległym w czasie obu wojen światowych. Brytyjskie media podały, że w piątek po południu królowa nagrała przesłanie wideo do uczestników rozpoczynającej się w niedzielę ONZ-owskiej konferencji klimatycznej COP26.

Królowa miała w niej uczestniczyć, ale we wtorek wieczorem Pałac Buckingham oświadczył, że zgodnie z radą lekarzy "z żalem podjęła decyzję, że nie pojedzie do Glasgow".

W poprzednim tygodniu królowa odwołała podróż do Irlandii Północnej i na niespełna dobę została przyjęta do szpitala w celu wykonania wstępnych badań. Był to jej pierwszy pobyt na noc w szpitalu od ośmiu lat. Jednak na początku bieżącego tygodnia wznowiła wykonywanie obowiązków - choć zdalnie. Najpierw we wtorek przyjęła na audiencjach nowych ambasadorów Korei Południowej i Szwajcarii, a w czwartek wręczyła Davidowi Constantine'owi Złoty Medal Królowej w dziedzinie Poezji.