Senatorzy kontrolującej Kongres Partii Demokratycznej przedstawili plan wprowadzenia minimalnego podatku dochodowego od największych firm na poziomie 15 proc. Chcą objąć nim korporacje, które w ciągu trzech lat wykazują zyski na poziomie co najmniej miliarda dolarów rocznie. Według szacunków projekt dotyczy ok. 200 podmiotów, w tym technologicznych gigantów z Doliny Krzemowej.

Zgodnie z zamiarami demokratów najwięksi gracze na rynku wciąż mieliby jednak przestrzeń do optymalizacji podatkowej. Zachowaliby prawo do części ulg, m.in. związanych z wydatkami na badania i rozwój czy na czystą energię. Według „The Wall Street Journal” oznacza to, że w praktyce niektóre podmioty utrzymałyby możliwość płacenia niskich podatków.

Rząd federalny miałby też zyskać dzięki objęciu podatkiem dochodowym niezrealizowanych zysków kapitałowych osób fizycznych. Miałby on objąć ok. 700 osób, których majątek w trakcie pandemii wzrósł o ok. 2,1 bln dol.

Realizując przedstawione plany, zauważa „WSJ”, administracja uniknęłaby podnoszenia podatku dochodowego od osób prawnych. W 2017 r. republikanie ustanowili go na poziomie 21 proc. Wcześniej politycy demokratów mówili o konieczności podniesienia tego progu do co najmniej 25 proc.

Przez spory między lewicowym skrzydłem demokratów a centrystami Kongres do tej pory nie przegłosował dwóch dużych prezydenckich programów. Pierwszy dotyczy inwestycji infrastrukturalnych, a jego wartość przekracza bilion dolarów. Drugi to program wydatków socjalnych, który opiewać ma na kwotę ok. 2 bln dol. Z najnowszych informacji wynika jednak, że dwa obozy w partii zbliżyły się nieco do siebie, a porozumienie w negocjowanych razem pakietach jest na wyciągnięcie ręki.