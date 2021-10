Kamiński mówił, że na Białorusi przebywa ok. 10 tys. ludzi chcących przedostać się do UE. Jak pisaliśmy dwa tygodnie temu, w Mińsku brakuje już miejsc w hotelach, w których migranci spędzają kilka dni przed przewiezieniem na granicę. W piątek i sobotę 1–2 października odbyło się 17 lotów z Turcji i jeden z Syrii, a dodatkowo 15 lotów z Egiptu, Uzbekistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które również mogą być częściowo wykorzystywane do przemytu ludzi. Na piątek i sobotę 15–16 października stołeczne lotnisko przewidywało 11 lotów z Turcji i 14 z Egiptu, Uzbekistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a jedyny lot Cham Wings Airlines z Damaszku w Syrii został odwołany. Okazało się także, że zapowiadane we wrześniu zniesienie wiz dla obywateli Egiptu, Iranu, Jordanii, Pakistanu i Południowej Afryki dotyczy tylko posiadaczy ważnych wiz do strefy Schengen, a więc ludzi, którzy do UE i tak mogą przyjechać legalnie.