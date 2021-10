Tymczasem bardziej radykalne pomysły, jak rozwiązać konflikt o praworządność, ma Didier Reynders, komisarz ds. sprawiedliwości, choć on sam pozostaje w Polsce raczej w cieniu praworządnościowego sporu. Jest zwolennikiem kar finansowych i jako pierwszy zapowiedział w lipcu na spotkaniu z ministrami sprawiedliwości z krajów UE wstrzymanie polskiego Krajowego Planu Odbudowy, z którego ma popłynąć do Polski co najmniej 36 mld euro. Kiedy Komisja Europejska skierowała we wrześniu wniosek o nałożenie na Polskę kar za niewykonanie środka tymczasowego w sprawie Izby Dyscyplinarnej, powiedział gazecie „The Financial Times”, że sankcje sięgną do miliona euro dziennie. A przecież KE w swoim wniosku do Trybunału Sprawiedliwości UE nie określiła ich wysokości, zdając się w tej sprawie na sędziów. Reynders powrócił z podobnym pomysłem po czwartkowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego kwestionującym nadrzędność prawa europejskiego. – Polska ryzykuje sankcjami finansowymi – powiedział w sobotę belgijskiemu dziennikowi „De Standaard”.