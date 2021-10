Puigdemont został raz zatrzymany w Niemczech, ale tamtejszy sąd nie zgodził się go wydać Hiszpanii. W 2019 r. były szef Generalitatu został wybrany na europosła, a więzionych w Hiszpanii separatystów skazano na kary od dziewięciu do 13 lat więzienia. Ich działania zostały zakwalifikowane jako bunt, a nie rebelia, ponieważ Trybunał Najwyższy uznał, że nie stosowali przemocy. 9 marca 2021 r. PE uchylił immunitet Puigdemonta. Ten jednak złożył odwołanie do TSUE i do czasu jego rozpatrzenia (najprawdopodobniej wiosną 2022 r.) rozpoczęcie jakiegokolwiek procesu przeciw niemu będzie wątpliwe pod względem prawnym. Jednocześnie 30 kwietnia otrzymał ofertę azylu w Maroku. Nie skorzystał z niej, ale publicznie uznając roszczenia tego kraju do graniczących z nim hiszpańskich eksklaw, Ceuty i Melilli, zabezpieczył sobie plan B na wypadek niekorzystnej decyzji Trybunału w Luksemburgu.