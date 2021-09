Nie dojdzie natomiast do spotkania z Joem Bidenem, o którym spekulowały przez ostatnie dni polskie media. Jak pisaliśmy w DGP, wynika to przede wszystkim z obostrzeń, jakie Amerykanie wprowadzili w związku z pandemią. Prezydent USA odbędzie w ramach szczytu ONZ tylko jedno spotkanie dwustronne: z premierem Australii Scottem Morrisonem.

Odpowiedzialny w prezydenckiej kancelarii za kontakty międzynarodowe minister Jakub Kumoch powiedział wczoraj po przylocie Andrzeja Dudy do Nowego Jorku, że spotkanie prezydentów USA i Polski jest potrzebne, powinno być jednak poprzedzone „refleksją na temat tego, co się stało w związku z Nord Stream 2” oraz że nie jest to temat do 15-minutowej rozmowy w kuluarach.