Z całego kraju napływały doniesienia o manipulacjach wyborczych. Pojawiały się nagrania, na których widać wsypywane do urn pliki kart do głosowania, w kilku komisjach starano się zasłonić kamery monitoringu (w jednym przypadku w Kraju Stawropolskim dzięki szybkiej reakcji obserwatorów udało się doprowadzić do dymisji przewodniczącego komisji). Na głosowanie w zorganizowany sposób zwożono funkcjonariuszy struktur siłowych i pracowników przedsiębiorstw państwowych. Szczególnie podejrzane wyniki frekwencji napływały z narodowych republik autonomicznych. W Czeczenii już do soboty zagłosowało oficjalnie 73,5 proc. głosujących. Zachęcano do pójścia do urn narodową loterią; nagrodę wartą 10 tys. rubli (540 zł) zdobył rzecznik Putina Dmitrij Pieskow.