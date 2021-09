Co gorsza – to jeszcze nie koniec. Jak wynika z analiz Instytutu Wskaźników Medycznych i Ewaluacji (IHME), ośrodka badań nad zdrowiem populacyjnym przy Uniwersytecie Waszyngtońskim, liczba ofiar COVID-19 do przełomu listopada i grudnia może sięgnąć nawet trzech czwartych miliona, co oznacza, że przez najbliższe dwa i pół miesiąca choroba w samych USA może zabrać prawie 100 tys. ludzi. Mowa o scenariuszu, który eksperci IHME uważają za najbardziej prawdopodobny; w najgorszym łączna liczba ofiar 1 grudnia może osiągnąć nawet 850 tys. osób.