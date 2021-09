Z piątki konserwatywnych sędziów największym orędownikiem zmiany kompromisu aborcyjnego wydaje się być Thomas. „Roe to bardzo poważny błąd i to z wielu względów” – napisał niedawno w opinii do sprawy z Luizjany. Wiadomo również, że sędzia Barrett jest głęboko wierzącą katoliczką; w ewentualnej sprawie związanej z aborcją pewnie wypowie się za zaostrzeniem przepisów . Sędziowie Alito i Gorsuch zapewne się pod tym podpiszą. Pewną niewiadomą jest Kavanaugh. Z jego opinii prawnych wiadomo, że jest niechętny odwracaniu raz ustanowionych przez Sąd Najwyższy precedensów. Kavanaugh za młodu był przy tym pomocnikiem sędziego Anthony’ego Kennedy’ego, jednego z konserwatystów nominowanych przez Ronalda Reagana, który jednak w sprawie Casey vs. Planned Parenthood podtrzymał ustanowiony przez Roe vs. Wade kompromis. Co ciekawe, po stronie zwolenników dostępu do aborcji opowiedziało się wówczas jeszcze dwóch konserwatystów: Sandra Day O’Connor (także nominowana przez Reagana, dla którego zakaz aborcji był ważnym elementem programu) oraz David Souter nominowany przez George’a Busha seniora.