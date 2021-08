W praktyce cele te oznaczają skurczenie się budżetu węglowego, czyli limitu emisji dla sektora energii z obecnych 280 mln do ok. 108 mln ton ekwiwalentu CO2 w 2030 r. Biorąc pod uwagę inne, trudniejsze do wyeliminowania źródła emisji oraz rządowe prognozy dotyczące zapotrzebowania na prąd, pod koniec dekady dla węglówek zabraknie miejsca. A to niejedyny czynnik, który będzie wymuszał szybsze niż zakładano odchodzenie od węgla. Do wypychania go z rynku energii będą przyczyniały się nowe regulacje unijne oraz prognozowany wzrost cen pozwoleń na emisje w unijnym ETS, które uderzą w rentowność instalacji.