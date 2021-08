Prowadzone w Wiedniu rozmowy nuklearne utknęły w martwym punkcie. Od czerwca negocjatorzy stron w ogóle się nie spotkali. Iran stopniowo zaczął naruszać wynikające z porozumienia zobowiązania w odwecie za sankcje , które Trump przywrócił, kiedy wycofał Stany Zjednoczone z umowy w 2018 r. Biden powiedział, że wróci do umowy i zniesie sankcje, jeśli Iran powróci do ścisłego jej przestrzegania. Ale władze Iranu twierdzą, że to on musi wykonać pierwszy krok.