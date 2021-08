Największą pozycję wśród inwestycji planowanych w ramach pakietu stanowią drogi i mosty. Na ich modernizację popłynie łącznie 110 mld dol. Ten komponent programu może budzić kontrowersje w zielonym zapleczu Bidena o tyle, o ile – dopóki na jezdniach dominują auta z silnikami spalinowymi – będzie on się przyczyniał do wzrostu emisji z transportu. Był on jednak kluczowy z punktu widzenia uzyskania poparcia republikanów. Wśród „brudnych” beneficjentów planu Bidena znajdą się także lotniska (otrzymają 25 mld dol., ale część środków ma zostać przeznaczona na inwestycje skutkujące ograniczeniem emisji). Znaczące pieniądze popłyną też do przedsięwzięć pozytywnych z punktu widzenia klimatu. To m.in. inwestycje w transport publiczny (39 mld), kolej (66 mld) i infrastrukturę do ładowania e-pojazdów (7,5 mld). Dofinansowana zostanie modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (55 mld), rozwój OZE i inwestycje w sieć elektroenergetyczną (73 mld). Innym ważnym punktem programu jest rozszerzenie dostępu do internetu światłowodowego (65 mld). W planach jest zwiększenie wydatków na badania i rozwój kluczowych technologii, m.in. zielonego wodoru (8 mld), wyłapywania i magazynowania CO2 (12,5 mld) i baterii (3 mld). Wsparcie, na poziomie 6 mld dol., otrzyma także branża jądrowa. Dotyczyć ono będzie jednak tylko istniejących już reaktorów.