Jednak najważniejszy punkt jest niejako ukryty pomiędzy innymi. Mówi on o „rozwoju sił i środków walki informacyjnej”. Tu warto odnotować, że w rosyjskiej nomenklaturze mówi się o „bezpieczeństwie informacji”. To pojęcie szersze niż zachodnia, natowska terminologia mówiąca o cyberbezpieczeństwie. Sprawa jest jasna: Rosja w ważnym dokumencie strategicznym mówi wprost o rozbudowie środków do cyberwalki i walki informacyjnej. To bezprecedensowe ogłoszenie. Co prawda Rosja posiada już rozbudowane zdolności cyber w ramach swych jednostek wywiadowczych (cywilna SWR i wojskowy GUGSz). Są one jednak niejako mniej oficjalne; nie ma poświęconej temu osobnej agencji lub struktur, np. w siłach zbrojnych. Zresztą przed 2021 r. Rosja sprzeciwiała się nawet uznaniu, że międzynarodowe prawo humanitarne (prawo konfliktów zbrojnych) ma zastosowanie do cyberataków.