Do tego dochodzą obawy o to, że sportowcy będą rywalizować ze sobą w upale. Lipiec w Tokio jest gorący, a temperatury przekraczają często 30 stopni – z tego powodu, kiedy ostatnim razem miasto organizowało letnie igrzyska w 1964 r., zawody odbyły się w październiku. We wtorek państwowa służba meteorologiczna wydała ostrzeżenia przed udarami cieplnymi.