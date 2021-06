Policja w Moskwie przyszła we wtorek rano do mieszkań dziennikarzy portalu Projekt, publikującego materiały śledcze, w tym do redaktora naczelnego Romana Badanina i do Marii Żołobowej - autorki materiału śledczego o szefie MSW Rosji Władimirze Kołokolcewie.

Trzecią osobą, u której pojawili się policjanci, jest zastępca redaktora naczelnego Michaił Rubin. W mieszkaniu jego rodziców trwa rewizja, policja przeszukuje też mieszkanie Badanina. O powodach rewizji nie poinformowano. Dzień wcześniej, w poniedziałek, portal Projekt zapowiedział opublikowanie materiału śledczego o nieruchomościach, z którymi - zdaniem dziennikarzy - ma związek szef MSW Rosji. Jednocześnie dziennikarze Projektu wyrazili przypuszczenie, że rewizje są związane z filmem z 2017 roku, opublikowanym przez niezależną telewizję Dożd, przygotowanym przez Żołobową i Badanina. Po publikacji przedsiębiorca Ilia Trabier oskarżył autorów o zniesławienie. W filmie Trabier został określony jako "jedyny z żyjących autorytetów (kryminalnych), do znajomości z którym przyznawał się Władimir Putin". Portal Projekt działa od 2018 roku. Jego założycielem jest Badanin, który wcześniej pracował m.in. w rosyjskim wydaniu magazynu "Forbes", był redaktorem naczelnym portalu RBK i telewizji Dożd.