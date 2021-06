Odkąd w 2013 r. prezydentem Chin został Xi Jinping, w kraju funkcjonuje nadzór mieszkaniowy w wyznaczonej lokalizacji. Z aresztem domowym nie ma to jednak nic wspólnego. To system uprawniający policję do zatrzymywania obywateli, a następnie ich przetrzymywania i torturowania w tajnych lokalizacjach. Ci, którzy do nich trafiają, przepadają na wiele miesięcy.