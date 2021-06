Gibraltar nie jest pierwszym terytorium, które poddało przepisy aborcyjne pod głosowanie powszechne. W 2018 r. w drodze referendum wykreślono z irlandzkiej konstytucji zapis, że „państwo uznaje prawo do życia nienarodzonego”, co pozwoliło na liberalizację przepisów. Zmianę poparło 66,4 proc. Irlandczyków. Spośród 39 okręgów wyborczych jedynie mieszkańcy Donegal w większości głosowali przeciw, choć jeszcze w 2002 r. podobny pomysł upadł niewielką większością 50,4 proc. głosujących. Co ciekawe, zapis zrównujący prawo do życia płodu i kobiety został wprowadzony do konstytucji także w drodze referendum, co miało utrudnić zmianę prawa w przyszłości. W 1983 r. za takim rozwiązaniem zagłosowało 66,9 proc. elektoratu. W 1992 r. odrzucono w plebiscycie poprawkę uznającą zagrożenie samobójstwem kobiety za wystarczającą przesłankę dla legalnej aborcji, zezwolono za to na podróże aborcyjne do innych krajów i informowanie na temat takich usług za granicą.