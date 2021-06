Widać też wyraźnie, że decyzja Brukseli jest postrzegana jako ważny sygnał dla innych krajów unijnych. Albrecht Meier z „Tagesspiegel” zastanawia się, czy to Węgry i Polska nie były dla szefowej Komisji Ursuli von der Leyen główną motywacją do podjęcia decyzji o wdrożeniu postępowania. Bo jeśli Berlin zdecydowanie powie, że to prawo unijne ma pierwszeństwo nad prawem krajowym, to wzmocni to Komisję we wciąż tlącym się konflikcie między Brukselą a Budapesztem i Warszawą.