We wtorek, w pierwszym dniu zdalnego nauczania w szkołach we Francji, wiele platform do nauki online było zablokowanych, a uczniowie i nauczyciele nie mogli uczestniczyć w zajęciach. Minister edukacji Jean-Michel Blanquer poinformował, że przyczyną problemów są cyberataki.

Dla wielu uczniów, nauczycieli i rodziców pierwszy dzień zdalnego nauczania w tym roku szkolnym okazał się katastrofą z powodu ciągłych błędów technicznych różnych narzędzi cyfrowych przeznaczonych do zdalnego nauczania oraz blokady platform. Francuski resort edukacji potwierdził w komunikacie prasowym, że liczne błędy techniczne na platformach edukacyjnych wynikały z „kilku jednoczesnych ataków typu DDoS na serwery”. Minister Blanquer przyznał, że doszło do cyberataków na Narodowe Centrum Kształcenia na Odległość (Cned). Tymczasem sytuacja epidemiczna we Francji jest dalej trudna. W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 8045 osób, w szpitalach zmarło 409 chorych na Covid-19, natomiast w domach opieki od piątku odnotowano 17 zgonów. Całkowita liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła w kraju do 97 301 – podała we wtorek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF). Do szpitali przyjęto 2459 chorych, z których 623 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych wzrosła o 732 i wynosi 30 639. Na oddziałach intensywnej terapii obecnie leczonych jest 5626 chorych, czyli o 193 więcej niż w poniedziałek. Dotychczas we Francji wykonano 12 769 252 szczepienia przeciwko koronawirusowi. Pierwszą dawkę otrzymało 9 526 509 osób (czyli 14,2 proc. populacji i 18,1 proc. dorosłych), a 3 242 743 również drugą (4,8 proc. populacji i 6,2 proc. dorosłych). W ciągu ostatniej doby wykonano łącznie 275 772 szczepienia, z czego 175 180 pierwszą dawką, a 100 592 - drugą.