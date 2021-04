Blinken stwierdził, że priorytetem USA jest walka z Covid-19 w kraju, ale cel zostanie wkrótce osiągnięty. "Badamy możliwości dzielenia się z innymi krajami w przyszłości. Wierzymy, że będziemy w stanie zrobić znacznie więcej na tym froncie" - powiedział.

"Pomagając w zakończeniu jednej z najbardziej śmiercionośnych pandemii w historii ludzkości, możemy raz jeszcze pokazać światu, co potrafią amerykańskie przywództwo i amerykańska pomysłowość" - dodał.

Blinken powiedział, że Waszyngton zdaje sobie sprawę z tego, iż wiele krajów na świecie prosi Stany Zjednoczone, aby zrobiły więcej, by pomóc zwiększyć podaż szczepionek przeciwko Covid-19, i zapewnił, że "pracują tak szybko, jak to możliwe".

"Będziemy współpracować z globalnymi partnerami w zakresie produkcji i dostaw, aby zapewnić wystarczającą liczbę szczepionek dla wszystkich i wszędzie" - stwierdził.

Sekretarz stanu USA mianował Gayle Smith, która kierowała amerykańską Agencją Rozwoju Międzynarodowego za czasów prezydenta Baracka Obamy, na nowe stanowisko amerykańskiego koordynatora ds. globalnej odpowiedzi na Covid-19 i bezpieczeństwa zdrowotnego w Departamencie Stanu.

Blinken powiedział, że Smith ma doświadczenie w zwalczaniu globalnych kryzysów zdrowotnych, w tym malarii, gruźlicy i HIV. Niedawno kierowała ONE Campaign, organizacją działającą na rzecz wyeliminowania do 2030 roku skrajnego ubóstwa i chorób. Wcześniej pomagała koordynować reakcję administracji prezydenta Obamy na epidemię gorączki krwotocznej Ebola w Afryce Zachodniej.

Przemawiając po Blinkenie, Smith powiedziała, że "dzięki jedności celu, nauki, czujności i przywództwa" świat może prześcignąć każdego wirusa. "Amerykańskie przywództwo jest bardzo potrzebne i jestem przekonana, że możemy stanąć na wysokości zadania" - dodała.