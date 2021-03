Cel nie będzie trudny do osiągnięcia, biorąc pod uwagę, że już teraz dziennie podaje się w USA 2,5 mln dawek (dla porównania w całej UE jest to 1,3 mln), a w kwietniu tempo będzie jeszcze większe – do preparatów Pfizera, Moderny i Johnson & Johnson dołączy bowiem szczepionka AstryZeneki. Sytuacja jest na tyle dobra, że już w tej chwili sześć stanów – Alaska, Missisipi, Virginia Zachodnia, Utah, Georgia, Arizona – oferuje szczepienia dla wszystkich dorosłych. W kwietniu do tego grona dołączy prawdopodobnie kolejnych 28 stanów.

To przekłada się na notowania Bidena, które od momentu wyborów utrzymują się na tym samym poziomie. Portal Fivethirtyeight.com, który dla bardziej miarodajnego efektu agreguje wyniki różnych badań opinii społecznej, wskazuje, że demokrata cieszy się poparciem 54 proc. Amerykanów. Dla porównania u jego republikańskiego poprzednika wskaźnik ten w tym samym momencie wynosił 42 proc. To znaczy, że Biden na starcie ma podobne notowania co George W. Bush, Bill Clinton i Ronald Reagan. Wyższe poparcie miał m.in. Barack Obama, ale w jego przypadku dość szybko zaczęło ono spadać.

Jeśli tempo szczepień utrzyma się na dotychczasowym poziomie – a wiele wskazuje na to, że nawet wzrośnie – to jest szansa, że za pięć miesięcy preparat trafi do trzech czwartych Amerykanów (na razie przynajmniej jedną dawkę przyjęła jedna piąta populacji). Obecna administracja będzie to mogła sobie policzyć za sukces, nawet jeśli korzysta w większości z owoców pracy ekipy poprzednika (który uruchomił program finansowania badań nad szczepionkami i wdrożenia ich do produkcji), a samo szczepienie ludności leży w gestii poszczególnych stanów.