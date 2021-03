– Wciąż brakuje mi jednego lub dwóch miejsc w Knesecie do utworzenia stabilnego rządu – mówił premier Binjamin Netanjahu podczas niedzielnej rozmowy w wojskowym radiu Galej Cahal. Prawicowy Likud faktycznie miał uzyskać najlepszy wynik spośród wszystkich frakcji. Nie jest to jednak równoznaczne ze zwycięstwem. Według przedwyborczych sondaży Netanjahu mógł liczyć na 30–33 mandaty w 120-osobowym Knesecie, więc znowu będzie musiał znaleźć partnerów koalicyjnych.

Wyniki wyborów są zatem jedynie punktem wyjścia. To rozmowy koalicyjne, które od dzisiaj będą się toczyć za zamkniętymi drzwiami, zdecydują o politycznej przyszłości Izraela. Możliwości są trzy: koalicja pod przywództwem Netanjahu, sojusz dotychczasowej opozycji i klincz, który doprowadzi do kolejnych, piątych w ciągu ostatnich dwóch lat wyborów. Kierowanej przez Netanjahu koalicji ugrupowań konserwatywnych i ultraortodoksyjnych ostatni sondaż, przeprowadzony 19 marca na zlecenie izraelskiej stacji 13, dawał dokładnie 60 mandatów.

Szanse na stworzenie rządu anty-Netanjahu, w którego skład miałyby wejść zarówno frakcje lewicowe, centrowe oraz przede wszystkim prawicowe spoza Likudu, wcale nie są większe. Nawet gdyby uzyskały one większość, droga do utworzenia ideologicznie podzielonego rządu, zjednoczonego jedynie przez swój sprzeciw wobec Netanjahu, nie będzie prosta. Nie wiadomo nawet, kto miałby takim obozem kierować. Wśród potencjalnych liderów wymienia się Ja’ira Lapida z partii Jest Przyszłość, której sondaże wróżyły drugie miejsce. Tylko on spośród głównych rywali pochodzi z politycznego centrum. Pozostali dwaj, Gideon Sa’ar i Naftali Bennett, są konserwatystami o zbliżonych do Netanjahu poglądach. Obaj byli zresztą ministrami w jego rządzie.