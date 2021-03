Z europarlamentu popłynął sygnał, że do czasu ich zniesienia nie ma mowy o ratyfikowaniu porozumienia inwestycyjnego, które w grudniu 2020 r. UE podpisała z Chinami, a na którym szczególnie zależało Niemcom. „Zniesienie sankcji wobec posłów do PE jest warunkiem wstępnym podjęcia rozmów z rządem Chin w sprawie umowy. Nie damy się zastraszyć ani uciszyć” – podkreśliła Kathleen Van Brempt, europosłanka socjalistów. Stawia to pod znakiem zapytania przyszłość umowy, bo do jej ratyfikowania niezbędna jest zgoda Parlamentu Europejskiego.