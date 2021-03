Dotychczas mogli to robić wszyscy, teraz opcja ta byłaby dostępna wyłącznie dla wyborców powyżej 65. roku życia i tylko, jeśli mieliby oni ważny powód. Co ciekawe, głosowanie pocztowe dla wszystkich w Georgii wprowadziła w 2005 r. większość republikańska. Do tego mają dojść ograniczenia w głosowaniu przedterminowym, co jest szczególnie źle widziane w stanie, gdzie w niedziele przedwyborcze w parafiach często są organizowane akcje „souls to the polls” (dusze do urn).