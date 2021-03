Według wyliczeń serwisu Our World in Data stało się to w niedzielę. Przekroczenie poziomu 100 dawek na 100 mieszkańców nie oznacza, że zaszczepiona została cała populacja. Większość dostępnych na rynku preparatów wymaga podania dwóch dawek, a część ludności z założenia odmawia zastrzyku. Tym niemniej coraz większa odporność populacyjna skłoniła rząd do stopniowego znoszenia pandemicznych obostrzeń. Obie dawki przyjęło dotychczas ok. 40 proc. Izraelczyków i każdy otrzymał od państwa tzw. zielony paszport. W niedzielę dla posiadaczy tych dokumentów otwarto, choć z ograniczeniami, restauracje, bary i kawiarnie. – Wracamy do życia – cieszył się premier Binjamin Netanjahu, odwiedzając jeden z lokali w Jerozolimie. Wczoraj zaczęto też szczepienia palestyńskich pracowników. Początek akcji dla tej grupy był kilka razy odsuwany, co wywoływało protesty obrońców praw człowieka.