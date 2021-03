W ostatnich tygodniach kampanii Netanjahu wszelkie nadzieje na reelekcję pokłada więc w sukcesie strategii szczepionkowej. Licząc, że spragnieni powrotu do normalności Izraelczycy docenią częściowe otwarcie gospodarki i zniesienie obostrzeń dla zaszczepionych obywateli, chce do wyborów utrzymać nie tylko wizerunek polityka świetnie zarządzającego pandemią, lecz także wybawcy, dzięki któremu mieszkańcy mogą skorzystać z siłowni czy wyjść na obiad do restauracji.