Ostatni raz deficyt budżetowy za Odrą odnotowano w 2011 r. i od tego czasu dług publiczny co roku spada, z ok. 80 proc. do ok. 60 proc. PKB . „To drugi największy deficyt od czasów zjednoczenia” – czytamy w opracowaniu opublikowanym przez Destatis. Większy był tylko w 1995 r., gdy upaństwowiono część długu pochodzącego z dawnych przedsiębiorstw państwowych z czasów NRD. W stosunku do 2019 r. w 2020 wpływy budżetowe spadły o 3 proc., za to wydatki skoczyły aż o 9 proc.