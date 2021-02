Akt oskarżenia opierał się na trzech filarach. Prokuratura dowodziła, że Szewczenko jako przedstawicielka brytyjskiej organizacji OR wzywała do udziału w legalnym wiecu opozycji, wzięła udział w seminarium dla obserwatorów wyborów oraz w debacie wyborczej z przedstawicielem kremlowskiej Jednej Rosji. Obrona dowodziła, że kobieta reprezentowała rosyjską OR, której członkami są wyłącznie obywatele tego kraju i która nie została uznana za organizację niepożądaną. – Sprawa wywołała w mieście pewien rezonans. W 2019 r. było sporo różnych wieców poparcia. W 2020 r. trochę to przycichło ze względu na pandemię, ale w czwartek do budynku sądu przyszło około setki ludzi. Nieźle jak na rostowskie standardy – mówi nam lokalny dziennikarz Gleb Gołod, który relacjonował sprawę Szewczenko.