Polska dyplomacja nie rezygnuje jednak z zabiegów, by powstrzymać rosyjsko-niemiecki projekt. Jak pisaliśmy wczoraj, podjęto próbę powiązania Nord Stream ze sprawą Nawalnego. Wczoraj minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau i jego ukraiński odpowiednik Dmytro Kułeba napisali we wspólnym artykule opublikowanym w portalu Politico, że Stany Zjednoczone pozostają „krytycznie ważne” w sprawie Nord Stream 2 i zaapelowali do prezydenta Joego Bidena o użycie wszelkich środków, które zapobiegną ukończeniu inwestycji.