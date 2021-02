Władze saudyjskie wysyłają administracji USA sygnały, że są gotowe do współpracy w sprawie zakończenia trwającej już siódmy rok wojny. Konflikt, w wyniku którego zmarło ponad 100 tys. osób, a ok. 8 mln zostało przesiedlonych, wybuchł w 2015 r., wywołując w Jemenie największy światowy kryzys humanitarny.

Barack Obama poparł kierowaną przez Saudów koalicję, żeby stłumić gniew Rijadu wywołany podpisaniem przez USA umowy nuklearnej z Iranem. Potem Donald Trump sprzeciwił się wezwaniom do ograniczenia amerykańskiego zaangażowania w konflikt; zamiast tego podpisał ogromne kontrakty zbrojeniowe z Saudyjczykami, ignorując stale pogarszającą się sytuację Jemeńczyków.

Te wywierają bowiem coraz większą presję na Muhammada ibn Salmana, de facto przywódcę Arabii Saudyjskiej. Ameryka zdecydowała się nie tylko zawiesić dostawy broni do Rijadu, zakończyć wsparcie dla operacji ofensywnych w Jemenie i cofnąć decyzję Trumpa o uznaniu rebeliantów Huti za organizację terrorystyczną. Administracja USA podjęła w ostatnich dniach kroki, które miałyby pomóc w zażegnaniu konfliktu na drodze dyplomatycznej.

Niecały tydzień po tym, jak Biały Dom wezwał władze Arabii Saudyjskiej do uwolnienia więźniów politycznych, Królestwo zdecydowało się na wypuszczenie Ludżajn al-Hazlul, aktywistki na rzecz praw kobiet . Działaczka spędziła w zamknięciu ponad 1000 dni – torturowano ją i wykorzystywano seksualnie. Stała się rozpoznawalną na świecie ikoną walki o prawa człowieka, dlatego jej uwolnienie uznano za ukłon w stronę władz USA. Wyżsi rangą urzędnicy w Rijadzie potwierdzają w rozmowie z brytyjskim „Guardianem”, że wolność Hazlul niesie za sobą niewielkie ryzyko, a może pomóc zaspokoić żądania Bidena.

Ale pojedyncze gesty to za mało, bo Amerykanie chcą powrotu do rozmów pokojowych. Mianowany przez Bidena na specjalnego wysłannika ds. Jemenu Timothy Lenderking poleciał do Rijadu, gdzie na temat wznowienia procesu pokojowego rozmawiał zarówno ze stroną saudyjską, jak i prezydentem Jemenu Hadim i szefem tamtejszej dyplomacji Ahmedem Awadh bin Mubarakiem.