Trump miał problem ze znalezieniem prawników chcących reprezentować go w prestiżowej i historycznej bądź co bądź sprawie. Obrońcy z poprzedniego procesu przed Senatem odmówili współpracy z byłym prezydentem. Na kilka dni przed procesem zrezygnowała też ekipa prawników z Karoliny Południowej, którą Trumpowi polecił senator z tego stanu Lindsay Graham. Dziennik „Washington Post” napisał, że mało kto chciał wziąć sprawę, ponieważ były prezydent ma opinię klienta bardzo trudnego we współpracy. Ostatecznie reprezentuje go trójka jurystów o bogatej przeszłości: David Schoen z Alabamy oraz Bruce Castor z Pensylwanii i Michael van der Veen z Pensylwanii.