Polski dyplomata mówi natomiast o wojnie propagandowej, jaka wokół niego trwała. – Niemcy do końca liczyli, że do szczytu nie dojdzie. Im nie jest w smak format „17 plus jeden”. Oficjalnie twierdzą, że chcą, by rozmowy z Chinami odbywały się w ramach kanału „27 plus jeden”, ale tak naprawdę, jeśli spojrzymy na to, jak negocjowano umowę inwestycyjną, to ta współpraca sprowadza się do formatu „dwa plus jeden” – mówi rozmówca, wskazując na Francję i Niemcy. Zwraca uwagę, że tuż po podpisaniu umowy inwestycyjnej pomiędzy UE a Chinami Huawei zapowiedział budowę fabryki we Francji, gdzie ma być produkowana infrastruktura telekomunikacyjna pod sieć 5G. – Pierwszy owoc umowy inwestycyjnej podpisanej przez UE skonsumuje Francja. Dlatego my nie zamierzamy narzucać sobie żadnych ograniczeń, bo potem się okazuje, że tylko my ich przestrzegamy – dodaje.