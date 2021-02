Lider bośniackich Serbów Milorad Dodik przekazał szefowi rosyjskiego MSZ Siergiejowi Ławrowowi ikonę św. Mikołaja, która – jak sam powiedział – „ma około 300 lat” i „została znaleziona w Ługańsku”. Na odwrocie obrazu jest lakowa pieczęć z napisem „USRR. Ludowy Komisariat Oświaty”. Wręczając prezent, Dodik po raz kolejny chciał udowodnić, jak bardzo bośniaccy Serbowie są wierni Rosjanom. Wcześniej przedstawiciel Serbów nie raz mówił, że „Krym to Rosja”.

Ambasada Ukrainy w BiH zwróciła się do bośniackiego MSZ o natychmiastowe wyjaśnienie sytuacji i podanie informacji, w jaki sposób ikona św. Mikołaja, która jest dziedzictwem kulturowym Ukrainy, znalazła się na terytorium Bośni. W swoim liście do MSZ ambasador Ukrainy zaznaczył, że nieudzielenie informacji oznaczałoby wsparcie agresywnej polityki Rosji wobec państwa ukraińskiego.

Po powrocie do Rosji Siergiej Ławrow zwrócił prezent. Dodik, zakażony koronawirusem, długo nie komentował afery. Ukraina natomiast zwróciła się do Interpolu o ustalenie, jak doszło do tego, że ikona znalazła się na terytorium BiH.