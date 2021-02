Choć Blinken potwierdził gotowość do powrotu Stanów Zjednoczonych do umowy, obie strony czekają długie negocjacje. USA stawiają bowiem jeden warunek: Iran jako pierwszy musi wrócić do przestrzegania zapisów porozumienia. Blinken zaznaczył, że jeśli Teheran zdecyduje się na taki ruch, Waszyngton będzie dążył do wzmocnienia umowy, która miałaby zostać rozszerzona o wcześniej nieuregulowane, problematyczne kwestie, jak rozwój irańskich pocisków balistycznych czy zaangażowanie w konflikty w regionie. Deklaracja sekretarza stanu nie spotkała się z aprobatą ajatollahów. Minister spraw zagranicznych Mohammad Zarif opublikował na Twitterze wpis, w którym podkreślił, że w pierwszej kolejności oczekuje zniesienia sankcji nałożonych przez administrację Donalda Trumpa. Władze pozostają również przeciwne wprowadzaniu zmian do porozumienia i włączeniu Arabii Saudyjskiej do debaty.