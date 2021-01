Na wirtualnym spotkaniu z obywatelami poświęconym kampanii szczepień przyznał też, że jej start był powolny, osoby chcące zgłosić się do szczepienia miały duże problemy ze skontaktowaniem się z odpowiednimi służbami, nastąpiły też opóźnienia w dostawach.

Wyraził zrozumienie dla frustracji obywateli, ale podkreślił, że rok od wybuchu pandemii koronawirusa w kraju do użytku dopuszczone są już trzy skuteczne szczepionki, co jeszcze niedawno nie wydawało się prawdopodobne. Weszliśmy już na tę drogę i będziemy się poprawiać - zapewnił Spahn.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie szczepień w Niemczech szczepione są obecnie tylko osoby z grup ryzyka - mieszkańcy i pracownicy domów opieki, osoby w wieku 80 lat i starsze oraz personel szpitalny z oddziałów szczególnie wysokiego ryzyka. Zapowiedź Spahna oznacza, że w rozporządzeniu wprowadzone zostaną zmiany.

W czwartek komisja ds. szczepionek Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie zaleciła, by szczepionka tej firmy była obecnie podawana w kraju tylko osobom w wieku od 18 do 64 lat. Uzasadniono to niewystarczającą ilością danych w badaniach nad tą szczepionką.

Kłopoty są wynikiem niewielkiej liczby starszych pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych szczepionki. Choć wcześniejsze badania wykazały, że preparat jest bezpieczny dla seniorów, dokładne oszacowanie jego skuteczności jest niemożliwe. Jak wynika z dokumentu komisji RKI, w badaniach w Wielkiej Brytanii i Brazylii wzięło udział jedynie 660 osób powyżej 65. roku życia (spośród łącznie ponad 11,6 tys. uczestników), wśród których zdarzyły się jedynie dwie infekcje - jedna w grupie zaszczepionej i druga w grupie, która otrzymała placebo.

W piątek Komisja Europejska dopuściła do obrotu w UE szczepionkę AstraZeneca po pozytywnej ocenie Europejskiej Agencji Leków (EMA). EMA zaleciła przyznanie warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu szczepionki dla osób w wieku od 18 lat, bez górnego limitu wiekowego.

Zatwierdzone do użytku w Unii są już szczepionki firm BioNTech/Pfizer i Moderny.