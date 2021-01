Pojawiły się też doniesienia o profilowaniu etnicznym Tigrajczyków. Są oni zwalniani z urzędów, linie Ethiopian Airlines odmawiają im wstępu na pokład, a tigrajscy żołnierze etiopskich sił pokojowych ONZ zostali rozbrojeni i odesłani do kraju. Informacje o tym, co się dzieje, są skąpe, ponieważ władze zakazały wstępu zagranicznym dziennikarzom. Większość doniesień pochodzi ze źródeł oficjalnych obu stron konfliktu oraz od uchodźców, których duża część przedostała się do Sudanu. W konflikcie zginęło już co najmniej kilka tysięcy ludzi. Wojna wywołała też pytania o sens nagradzania Pokojową Nagrodą Nobla czynnych polityków . Przypadek Abyja przypomina Aung San Suu Kyi z Mjanmy, która otrzymała to wyróżnienie w 1991 r. jako więziona liderka opozycji, a po dojściu do władzy dopuściła się czystki na muzułmańskich Rohingjach.