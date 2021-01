Nawalny we wtorek zemścił się zza krat. Jego Fundacja Walki z Korupcją (FBK) opublikowała film o majątku Władimira Putina na czarnomorskim wybrzeżu wartym – według szacunków FBK – 100 mld rubli (5 mld zł). Choć fakt istnienia rezydencji był już znany, dwugodzinny materiał wzbudził sensację. Dotychczas wyświetlono go na YouTubie 80 mln razy. Christo Gozew, bułgarski dziennikarz współpracujący z Nawalnym, zapowiada na ten tydzień kolejną „bombę”. Wszystko zaś jest wstępem do kampanii przed wrześniowymi wyborami parlamentarnymi. Nawalny walczy o zjednoczenie opozycji pod swoim przewodnictwem i pozbawienie Jednej Rosji samodzielnej większości.