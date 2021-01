"Celem naszej strategii szczepień jest wypracowanie wspólnie z krajami członkowskimi zdywersyfikowanego portfolio różnych szczepionek. W tym kontekście równoległe negocjacje z producentami szczepionek, z którymi już mamy umowy, czy je negocjujemy, są niedozwolone" - tłumaczył rzecznik KE, odpowiadając na pytanie, czy podpisanie kontraktu przez Węgry z rosyjskim producentem szczepionki Sputnik V narusza zasady przyjęte przez Wspólnotę.

"Państwa członkowskie mogą jednak, jeśli takie jest ich życzenie, zacząć negocjacje, a nawet podpisać kontrakty z producentami szczepionek, których nie obejmuje nasza strategia szczepień" - dodał.

Podkreślił jednak, że szczepionki, które zostały zakontraktowane przez KE mają gwarancję bezpieczeństwa i skuteczności. "Dlatego kładziemy nacisk na dokładne sprawdzenie tych szczepionek przez Europejka Agencję Leków (EMA)" - zaznaczył De Keersmaecker.

Na początku stycznia komisarz UE ds. zdrowia Stella Kyriakides stanowczo przypomniała państwom UE, że zobowiązały się do nienegocjowania na własną rękę zakupu szczepionek przeciw Covid-19. Wezwała też do regularnego i dokładnego informowania o liczbie zaszczepionych osób - pisze AFP.

27 państw członkowskich Unii Europejskiej upoważniło w czerwcu 2020 r. Komisję Europejską do negocjowania w ich imieniu wstępnych zakupów szczepionek - przypomina agencja dodając, że ostatnio kontrowersje wzbudziło podpisanie przez rząd Niemiec z dwoma producentami osobnych porozumień.

"Pozwólcie, że wam przypomnę, że zgadzając się na umowę (pozwalającą KE negocjować zakup szczepionek w imieniu wszystkich państw członkowskich - PAP), zgodziliście się nie uruchamiać własnych procedur zakupu szczepionek w objętych umową firmach" - powiedziała w środę podczas wideokonferencji z unijnymi ministrami zdrowia Kyriakides.

Dodała, że rozumie presję, która jest wywierana na rządy przez zmęczonych pandemią obywateli, ale "zawieranie osobnych umów tylko osłabi europejskie podejście, które już przyniosło owoce".

Rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer oświadczył na piątkowej konferencji prasowej, że nikt nie zabrania producentom szczepionek, których nie obejmuje unijna strategia szczepień, starać się o dostęp do rynku UE.

"Trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Jedna to strategia szczepień UE. Unia działa jako inwestor w określonej liczbie firm, które zostały wybrane na podstawie określonych kryteriów. Jednym z nich jest to, by produkcja odbywała się na terytorium UE" - mówił Mamer.

"To nie znaczy, że producenci szczepionek z innych stron świata nie mogą starać się w Europejskiej Agencji Leków (EMA) o autoryzację na sprzedaż swojej szczepionki w Europie. Ale muszą trzymać się procedury" - dodał, odpowiadając na pytanie, czy KE zareaguje w jakiś sposób na informacje, że Niemcy chcą pomóc rosyjskiemu producentowi szczepionki Sputnik V zdobyć dopuszczenie do unijnego rynku.