Władze odrzucają te oskarżenia, zaś prezydent Władimir Putin przekonywał, że „gdyby chciano go otruć, toby go otruto”. Sam Nawalny 13 stycznia oświadczył, że nie zamierza pozostawać na emigracji, lecz wróci do Rosji, by przygotować się do wrześniowych wyborów parlamentarnych. Dzień później Moskwa ogłosiła, że jeszcze 29 grudnia 2020 r. wystawiła za nim list gończy w związku z naruszeniem warunków zawieszenia kary więzienia. Polityk w 2014 r. został skazany na trzy i pół roku w zawieszeniu na pięć lat za oszustwo na niekorzyść lokalnego oddziału Yves Rocher. Termin zawieszenia upływał 30 grudnia 2020 r. Wyrok w sprawie Yves Rocher został uznany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka za bezpodstawny i motywowany politycznie.