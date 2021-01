Młodsza, bardziej sfeminizowana i ucyfrowiona CDU, „urealniająca” dotychczasową politykę migracyjną i klimatyczną, to wizja szefa komisji spraw zagranicznych Bundestagu i byłego ministra środowiska Norberta Röttgena. Polityk znany ze sprzeciwu wobec Nord Stream 2 i udziału chińskich koncernów w budowie sieci 5G obiecuje odnowę dzięki wejściu w dialog z wyborcami. Trzecia propozycja, utożsamiana z powrotem do konserwatywnej macierzy, to oferta byłego szefa klubu w Bundestagu Friedricha Merza. Polityk, który w 2018 r. przegrał rywalizację z AKK, jest przedstawicielem gospodarczych liberałów. Do historii przeszło jego stwierdzenie o umożliwieniu obliczenia podatku dochodowego na podkładce do piwa oraz dyskusje z ministrem finansów Oskarem Lafontaine’em w rządzie Gerharda Schödera.