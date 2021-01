Liczba zgonów jest wyższa o 321 od bilansu z wtorku i o 239 od dotychczasowego rekordu, który pobity został w miniony piątek. To zarazem szósty przypadek w ciągu ostatnich ośmiu dni, by dobowy bilans zarejestrowanych zgonów przekraczał tysiąc. Aż 1400 spośród nowych zgonów miało miejsce w Anglii, co również jest najwyższą statystyką od początku epidemii, natomiast w Szkocji - 79, w Walii - 66, a w Irlandii Północnej - 19.

W całym kraju z powodu Covid-19 zmarło dotychczas 84 767 osób, z czego 74 085 w Anglii, 5102 - w Szkocji, 4063 - w Walii, a 1517 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie. Więcej odnotowano ich tylko w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Indiach i Meksyku.

Liczba nowo wykrytych zakażeń jest wprawdzie wyższa o 1992 od tej z wtorku, ale jest to trzeci kolejny dzień z bilansem poniżej 50 tys., podczas gdy przez poprzednie 13 dni był on przekraczany codziennie, a zdarzały się też dni, gdy było ich znacznie ponad 60 tys. W Anglii stwierdzono 42 898 nowych zakażeń, w Szkocji - 1949, w Walii - 1533, a w Irlandii Północnej - 1145.

W całym kraju liczba wykrytych od początku epidemii infekcji SARS-CoV-2 wynosi obecnie 3 211 576, co jest piątym najwyższym bilansem na świecie - więcej jest tylko w USA, Indiach, Brazylii i Rosji.

W ciągu ostatniej doby wykonano niecałe 584,8 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, a od początku epidemii - już 58,9 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 799,8 tys. testów na dobę.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w poniedziałek a godz. 17 we wtorek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 we wtorek a godz. 9 w środę.

Według danych z wtorku, które nie obejmują Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 35 928 chorych na Covid-19, co stanowi wzrost o 224 w stosunku do poniedziałku i jest najwyższą liczbą od początku epidemii. W szczytowym momencie pierwszej fali - 12 kwietnia - w całym kraju w szpitalach przebywało niespełna 21,7 tys. osób.

Do wtorku włącznie pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 otrzymało 2 639 309 osób, zaś drugą - 428 232.