Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny poinformował w środę, że wraca do Rosji i że przyleci do Moskwy 17 stycznia rejsem linii lotniczych Pobieda. Nawalny jest obecnie w Niemczech, gdzie przechodził leczenie po próbie otrucia go bojowym środkiem chemicznym.

Według władz niemieckich środek ten należał do grupy tzw. Nowiczoków - trucizn opracowanych przez chemików jeszcze w ZSRR. Rosja: Nowa sprawa karna wobec opozycjonisty Aleksieja Nawalnego Zobacz również Nawalny uważa, że za próbą jego otrucia stały władze Rosji, w tym prezydent Władimir Putin.