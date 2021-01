Przykładem chociażby Alaksandr Łukaszenka, który nawiązał do wydarzeń w stolicy USA podczas poniedziałkowego spotkania z prezesem Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie René Faselem. Prezydent Białorusi przekonywał działacza, że pomimo protestów jego kraj jest w stanie na przełomie maja i czerwca zorganizować do spółki z Łotwą mistrzostwa świata w tym sporcie. – W naszym kraju protestujący oraz inni niezadowoleni nie włamują się do siedzib agencji rządowych i parlamentu. Z punktu widzenia procesów demokratycznych u nas sytuacja jest całkowicie normalna – dowodził Łukaszenka.

Odchodzący prezydent został już poddany impeachmentowi w 2019 r., jednak sprawa nie skończyła się odwołaniem z urzędu. Pozbawienie funkcji to efekt rozprawy przed Senatem, który decyduje, czy lokator Białego Domu jest winny. Jeśli tak – co musi stwierdzić większością dwóch trzecich – karą jest dymisja. O wyniku rozprawy decyduje więc parlamentarna arytmetyka. Demokraci w Senacie mają 50 głosów, co oznacza, że musieliby znaleźć kilkunastu republikanów gotowych, by uznać Trumpa za winnego.

Chociaż na prawicy nie brak ludzi chętnych, by dać prezydentowi nauczkę na odchodne, to niewielu jest zwolenników impeachmentu. Zwrócił na to uwagę republikański kongresmen Tom Reed w komentarzu dla „New York Timesa”, gdzie stwierdził, że jest otwarty na poszukiwanie wspólnej drogi do ukarania prezydenta, np. poprzez odwołanie się do 14. poprawki do konstytucji, ale nie zaangażuje się w impeachment. Jeden z artykułów poprawki mówi, że sprawując urząd publiczny nie można jednocześnie namawiać do rebelii przeciw rządowi USA pod sankcją wilczego biletu na stanowiska w przyszłości (przyjęto ją po wojnie secesyjnej i była wymierzona w byłych konfederatów). To jednak byłaby sprawa dla sądu, nie Kongresu. Sam Biden nie mówi dużo o impeachmencie. Podczas jednego z wywiadów wyraził jedynie zaniepokojenie, że proces przed Senatem odwróci uwagę izby od ważniejszych wyzwań i skomplikuje życie jego administracji.