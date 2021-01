Wczoraj agencja Delfi opublikowała list szefa grupy Transmeda Juozasa Pranckevičiusa, który znalazł się wśród beneficjentów. „Chcę przeprosić i wezwać wszystkich, by nie poddawali się panice i nie szukali takich kół ratunkowych. Nie daje mi spokoju, że nie pomyślałem, gdy otrzymałem zaproszenie na szczepienie. Gdybym mógł, cofnąłbym czas i poprosił, by znaleźć kogoś, komu szczepionka jest bardziej potrzebna” – napisał Pranckevičius. Biznesmen tłumaczył, że na zastrzyk z preparatem zaprosił go szef stacji pogotowia. „Dostał więcej szczepionki niż było chętnych, bo część ludzi znajduje się w samoizolacji, a inni odmówili” – pisze menedżer.

Poza Szyłelami pod lupą audytorów znajdą się też szpitale w Poniewieżu i Szyłokarczmie. Głos w tej sprawie zabrali najważniejsi politycy. „Taki odpychający cynizm nie może dalej trwać. Próby wykorzystania kontaktów, rozpoznawalności, wpływowych znajomych i krewnych do otrzymania szczepionki przed innymi podkopują ideę sprawiedliwości w państwie. To haniebny przeżytek sowieckiego zachowania, który – co paradoksalne – obserwujemy w przeddzień 30-lecia 13 stycznia – napisał prezydent Gitanas Nausėda. Litwa obchodzi dzisiaj rocznicę radzieckiej interwencji zbrojnej z 1991 r.

Równolegle trwa dyskusja o tempie akcji szczepionkowej. Według danych z 10 stycznia preparat Pfizera podano 22,6 tys. Litwinom, co daje 0,83 dawki na 100 mieszkańców. To lepszy wskaźnik niż w przypadku Niemiec (0,64) czy Polski (0,54), ale znacznie słabszy niż w Danii (1,98) albo we Włoszech (1,06), nie mówiąc o światowych liderach, którymi są Izrael (20,93 dawki na 100 mieszkańców), Zjednoczone Emiraty Arabskie (10,99) i Bahrajn (5,25). – Na Izrael patrzymy z zazdrością. My otrzymujemy szczepionki w niedużych ilościach. To decyzja Unii Europejskiej – przekonywała „Kurier Wileński” Ramunė Kalėdienė, doradczyni prezydenta ds. zdrowotnych. W poniedziałek dotarła czwarta, największa dotychczas partia szczepionki, licząca 25,7 tys. dawek.