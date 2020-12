Bob Woodward w książce „Rage” sugeruje, że cichym bohaterem stojącym za tą ideą był prezydencki zięć. „Miał nadzieję stworzyć program skoncentrowany na stworzeniu szczepionki i szukał kogoś, kto mógłby go poprowadzić” – pisze w książce legendarny dziennikarz. I chociaż pomysł krążył po administracji już wcześniej – zastanawiał się nad nim m.in. Rick Bright, stojący wówczas na czele jednej z agencji, która wyłożyła pieniądze na szczepionkę Moderny; być może omawiał go także minister zdrowia Alex Azar – to Kujshner nadał mu ostateczny kształt. A także przekonał do niego swojego teścia, który wówczas jeszcze publicznie opowiadał, że ze szczepionką czy nie – wirus kiedyś zniknie.