Przed Wschodem ważny rok nie tylko ze względu na ogólnoświatowe wyzwania związane z wychodzeniem z pandemii i recesji. Rosja wchodzi w rok wyborczy; we wrześniu odbędą się tam wybory parlamentarne. Po sondażach, które po aneksji Krymu wywindowały popularność Jednej Rosji i osobiście prezydenta Władimira Putina, pozostały wspomnienia. System kontroli nad wyborami pozostaje niespójny, nieporównywalny z totalną kontrolą wyników znaną z Azerbejdżanu czy Białorusi. Dlatego Kreml nie może być do końca pewny skali zwycięstwa Jednej Rosji (JeR). To i doświadczenia tegorocznego plebiscytu konstytucyjnego sugerują, że we wrześniu możemy być świadkami manipulacji o rozmiarach niewidzianych od lat.