Macron relacjonował, że rozmowa z udziałem przywódców europejskich trwała 40 minut i że jej celem była próba osiągnięcia dalszych postępów w sprawie Ukrainy.

Pałac Elizejski przekazał ze swej strony, że przywódcy „omówili rozwój mediacji zainicjowanej przez Stany Zjednoczone i przyjęli z zadowoleniem wysiłki USA na rzecz osiągnięcia trwałego pokoju na Ukrainie”. - Ta intensywna praca trwa nadal i będzie kontynuowana w najbliższych dniach - dodał przedstawiciel Pałacu Elizejskiego cytowany przez agencję AFP. Nie podała ona nazwiska rozmówcy.

W komunikacie kancelarii premiera W. Brytanii podkreślono, że przywódcy „zgodzili się, że nastąpił krytyczny moment dla Ukrainy, jej narodu i wspólnego bezpieczeństwa w regionie euroatlantyckim”.

Wcześniej w środę władze Francji poinformowały, że w czwartek odbędzie się w formacie wideokonferencji kolejne spotkanie koalicji chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę w wojnie obronnej z Rosją. Naradzie współprzewodniczyć będą Francja i Wielka Brytania.