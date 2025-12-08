Rola AI w przemyśle

Cyfrowi pracownicy odciążający ludzi w rozwiązywaniu firmowych problemów oraz roboty wykonujące zadania w terenie, często zbyt ryzykownym dla człowieka - to tylko część rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji i zaprezentowanych przez firmę IFS podczas nowojorskiej konferencji IFS Industrial X Unleashed.

Organizatorzy pokazali, jak istotną rolę AI może odegrać w przemyśle – energetycznym, zbrojeniowym, jak również w transporcie czy budownictwie. Otwierając wydarzenie, Mark Moffat, prezes IFS, powiedział: „Możliwość stymulowania wzrostu gospodarczego oraz pozytywnego wpływu na społeczeństwo i planetę dzięki sztucznej inteligencji jest dostępna już dziś. Jednak kluczowe znaczenie ma wykorzystywanie AI w środowisku przemysłowym. Dotychczasowe nagłówki koncentrowały się głównie na ogólnych korzyściach produktywności dla pracowników biurowych, tymczasem IFS ma wyjątkową pozycję do dostarczania kontekstowej, branżowej AI pracownikom terenowym. To właśnie tam zobaczymy najbardziej przełomowe innowacje i największe wzrosty efektywności”.

Ze sceny Spring Studios na Manhattanie padły zapewnienia, że choć sztuczna inteligencja bywa w wielu aspektach przeceniana, „pozostaje niedoceniana, gdy chodzi o AI dla przemysłu”. Prelegenci tłumaczyli, że w obliczu niedoborów siły roboczej i braków kwalifikacji w sektorach przemysłowych, które prowadzą do luk w usługach i wydłużonych przestojów, istnieje pilna potrzeba wdrożenia technologii wspierającej pracowników terenowych.

Dlatego podczas wydarzenia IFS, wiodący dostawca oprogramowania AI dla przemysłu, ogłosił m.in. współpracę z Boston Dynamics w dziedzinie robotyki mobilnej. Roboty Spot - umiejętności jednego z nich uczestnicy wydarzenia obserwowali na żywo - mogą na przykład przeprowadzać inspekcję aktywów przemysłowych i obiektów, rejestrując kluczowe dane operacyjne w czasie rzeczywistym. Wykorzystują kamery termowizyjne do wykrywania przegrzewania, mogą nasłuchiwać wycieków powietrza lub gazu, odczytywać analogowe wskaźniki ciśnienia i przepływu, sprawdzać lampki kontrolne i identyfikować zagrożenia. Zebrane informacje trafiają bezpośrednio do IFS.ai, gdzie sztuczna inteligencja analizuje dane, podejmuje decyzje i inicjuje odpowiednie działania – tworząc płynny cykl od detekcji po realizację.

Roboty mogą być przydatne w branżach, w których operacje terenowe mają kluczowe znaczenie, takich jak przemysł wytwórczy, energetyka czy górnictwo. To rozwiązanie jest przełomowe także ze względów bezpieczeństwa: roboty mogą przeprowadzać inspekcje w miejscach, które dla człowieka wiązałyby się z poważnym ryzykiem dla zdrowia, na przykład w elektrowni jądrowej przy podwyższonym poziomie promieniowania. Merry Frayne, dyrektorka w Boston Dynamics, uważa: „Nasze roboty doskonale radzą sobie w złożonych środowiskach i gromadzą kluczowe dane. W połączeniu z możliwościami agentowej AI IFS umożliwiamy organizacjom osiąganie poziomów doskonałości operacyjnej i bezpieczeństwa, które wcześniej były po prostu niemożliwe.”

Innym rozwiązaniem, które ma usprawnić pracę przedsiębiorstw, są cyfrowi pracownicy. Platforma IFS Loops udostępnia takich „współpracowników”, zaprojektowanych do autonomicznego zarządzania złożonymi procesami operacyjnymi. Mogą obsługiwać zamówienia klientów czy zajmować się gospodarką magazynową, na przykład monitorować stany zapasów i automatycznie je uzupełniać, gdy zaczynają się kończyć.

W przeciwieństwie do tradycyjnej automatyzacji czy robotyzacji procesów (RPA), cyfrowi pracownicy IFS rozumieją kontekst i potrafią podejmować decyzje, dzięki czemu dynamicznie dostosowują swoje działanie i optymalizują procesy.

Vaibs Kumar, wiceprezes IFS ds. technologii, tłumaczył DGP, że rozwiązanie to przyciąga klientów nie tylko w USA, ale również w Europie i Azji. Podkreślał, że firmy zaczynają się nim interesować, ponieważ realnie zwiększa ich efektywność. I dodał: “przychodzące faktury można teraz przetwarzać z wykładniczo większą prędkością. Wcześniej wszystko trzeba było skalować pod ograniczenia ludzkiej pracy. Teraz człowiek zajmuje się jedynie wyjątkami, a cała reszta dzieje się automatycznie. I może dziać się w dowolnej skali, ograniczonej właściwie tylko liczbą faktur otrzymywanych każdego dnia”.

IFS - strategiczne partnerstwo z firmą Siemens

Na tym jednak nie koniec. IFS ogłosił także strategiczne partnerstwo z firmą Siemens, którego celem jest dostarczenie zintegrowanych, opartych na AI rozwiązań, które zrewolucjonizują sposób planowania, zarządzania i serwisowania kluczowych aktywów sieciowych, m.in. w sektorze energetycznym. Jednym z najważniejszych elementów współpracy będzie wsparcie w przygotowaniach na ekstremalne warunki pogodowe. System tworzy symulacje potencjalnych uszkodzeń w przypadku fali upałów lub wichury i opracowuje plany awaryjne uwzględniające dostępność ekip, części zamiennych oraz alternatywne trasy zasilania.

Podczas konferencji w Nowym Jorku zaprezentowano także inne rozwiązania usprawniające pracę przedsiębiorstw. Za każdym razem eksperci podkreślali jednak ze sceny, że technologie mają przede wszystkim wspierać ludzi i zwiększać ich bezpieczeństwo, a nie zastępować ich na rynku pracy.