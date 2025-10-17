Merz zapewnia: NATO dotrzyma zobowiązań wobec Ukrainy i sojuszników

Pytany o możliwą agresję Rosji wobec państw NATO, Merz odparł, że nie wątpi, iż zgodnie z art. 5. Traktatu Północnoatlantyckiego wszyscy sojusznicy, w tym USA, dotrzymają zobowiązań do wzajemnej pomocy.

„Prezydent Trump zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką ponosi. Wie również, jakie ma możliwości. Jeśli 20-punktowy plan zakończenia wojny w Strefie Gazy ma być wzorem sukcesu tej prezydentury, to będzie on nadal zwracał uwagę na Ukrainę i dążył do zakończenia wojny w tym kraju” – ocenił kanclerz. W opinii Merza ogłoszenie spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Budapeszcie dodatkowo wzmacnia tę nadzieję.

Szef niemieckiego rządu pytany o postulaty większej suwerenności państw UE zwrócił uwagę na znaczenie współpracy między rządami krajów wspólnoty. „Dlatego dążę do zacieśnienia współpracy, np. z Francją, Polską, Włochami i państwami północnoeuropejskimi. Dzięki tej międzyrządowej współpracy wiele się dzieje, na przykład w zakresie europejskiej reakcji na wojnę na Ukrainie” – zaznaczył Merz.

Reforma służby wojskowej w Niemczech jako element wzmocnienia obronności

Kanclerz podkreślił, że Niemcy chcą zbudować najsilniejszą armię konwencjonalną w Europie. „Tego oczekują również nasi partnerzy i sojusznicy” – powiedział, wskazując na konieczność odbudowy zdolności odstraszania.

Odnosząc się do projektu nowego modelu służby wojskowej, który ostatnio wywołał napięcia w koalicji chadeków i socjaldemokratów, Merz zaznaczył, że kluczowe jest szybkie osiągnięcie porozumienia. „Reforma ta jest ważnym elementem naszych wysiłków na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych” – podkreślił kanclerz.